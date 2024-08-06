Ексдиректор СКП «Київський крематорій» та його спільники відшкодували ₴200 000 збитків, завданих столиці під час закупівлі урн для праху загиблих військових за завищеними цінами

Київською міською прокуратурою вжито заходів щодо реального відшкодування коштів до столичного бюджету, якими в умовах воєнного стану заволоділи службові особи ритуальної служби та їх співучасники під час закупівлі урн для праху загиблих учасників бойових дій.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що колишній директор ритуальної служби Спеціалізованого комбінату підприємств «Київський крематорій» домовився з фізичною особою-підприємцем, який посадовцю є кумом, та ще однією особою про закупівлю урн для праху загиблих учасників бойових дій за завищеними цінами.

Так, вказаний підприємець здійснював поставку урн для праху з 2020 року за ціною 200 грн за штуку. Проте, з початком широкомасштабного вторгнення на територію Київської області збройних сил російської федерації, в 2022 році ціна на зазначені урни у цього підприємця необґрунтовано зросла до 800 гривень за штуку.

Як наслідок, співучасники в період 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами на суму більше 200 тисяч гривень. Це різниця, на яку завищено реальну вартість закуплених у підприємця урн, підтверджена судовими експертизами.

За принципової позиції прокурорів Київської міської прокуратури обвинуваченими відшкодовано в повному обсязі завдані збитки шляхом перерахування коштів на рахунок Київської міської ради.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

Київська міська прокуратура