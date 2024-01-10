Ексдиректора товариства підозрюють у привласнені майже ₴180 тис. бюджетних коштів на відбудові навчального закладу на Київщині

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору підприємства у службовому підробленні та привласненні чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191 КК України).

За даними слідства, у 2022 році товариство з обмеженою відповідальністю виконувало поточний ремонт загальноосвітньої школи у с. Мар’янівка, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів рф.

З метою заволодіння бюджетними коштами, підрядник завищив вартість використаних будівельних матеріалів, вніс ці дані до офіційних документів та завірив підписом.

На їх підставі товариству надлишково сплачено майже 180 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура