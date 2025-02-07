Ексдиректорку закладу дошкільної освіти судитимуть за привласнення понад півмільйона гривень бюджетних коштів

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За даний злочин передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2021 роки колишня директорка одного з дитячих садочків Гайсинської міської ради уклала договір щодо реконструкції покрівлі будівлі дитячого садка. Достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі та вартість будівельних матеріалів не відповідає середній – підписала два акти приймання виконаних робіт на загальну суму майже 900 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, Гайсинській міській раді завдано майнової шкоди на суму понад півмільйона гривень.

За процесуальним керівництвом Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області, слідчі Гайсинського райуправління скерували до суду обвинувальний акт відносно ексдиректорки за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (Розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб ) КК України.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області