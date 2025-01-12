Ексдиректору «Калинівського ринку» після 10 років звинувачень присудили 5 мільйонів компенсації

Верховний суд залишив без задоволення скаргу Чернівецької обласної прокуратури на рішення, яким стягується 5 мільйонів гривень відшкодування за незаконні дії правоохоронних органів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову від 19 грудня.

Позивач із 1996 року до квітня 2011-го перебував на посаді генерального директора Комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок». У серпні 2011 року йому висунули звинувачення за ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 368, ст. 15 і ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За версією обвинувачення, директор ринку запровадив «чорної каси» на ринку, корупційну схему будівництва торгових павільйонів приватною компанією і вимагав у підприємців, щоб купуючи торгівельні павільйони, вони додатково платили йому хабарі.

У 2015-му ексдиректор ринку і його спільник були виправдані, але цей вирок скасували і справу слухали повторно. Із жовтня 2019-го спільник ексдиректора ринку перестав з’являтися до суду і через рік його оголосили в розшук, виділивши матеріали щодо нього в окреме провадження.

У лютому 2021-го суд колишнього керівника ринку виправдав за відсутністю в його діях складу злочинів. Суд серед іншого зазначав, що дії як заявника і працівників міліції мали провокативний характер, доказів приховання виручки від обліку суд не побачив. Вирок вистояв у всіх трьох інстанціях.

Виправданий звернувся із позов до держави про стягнення моральної шкоди. А саме, що кримінальне переслідування тривало більше десяти років, з яких 2 роки і 14 днів утримувався під вартою. За час перебування під слідством та судом повністю зруйновано його соціальні та ділові звʼязки, втрачено напрацьовані інвестиційні проєкти і трудовий стаж. Заподіяну шкоду він оцінив у 7 мільйонів гривень.

Шевченківський районний суд міста Чернівці у квітні 2024 року позов задовольнив частково — на 996 тисяч гривень. Суму визначено із розрахунку 8 000 грн мінімальної заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством і судом.

Апеляційний суд збільшив компенсацію до 5 мільйонів гривень і зіслався на виявлений у позивача комплекс негативних психічних змін (моральні страждання) внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і тримання під вартою.

Прокуратура оскаржувала це, кажучи, що суд безпідставно визначив моральну шкоду у розмірі, більшому за мінімально гарантований законом. А відшкодування моральної шкоди має бути не більшим, ніж достатньо для розумного задоволення потреб потерпілої особи, і не повинно призводити до її безпідставного збагачення.

Однак Верховний суд вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку. І з урахуванням характеру та обсягу моральних страждань позивача, їх тривалості і тяжкості, вимушених змін у його житті, вимог розумності та справедливості, сума моральної шкоди буде достатня і не призведе до безпідставного збагачення за рахунок державного бюджету.