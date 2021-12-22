Ексголова Чернігівської РДА за $10 тисяч хабаря отримав умовний строк через угоду з прокурором

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі колишнього голови Чернігівської райдержадміністрації.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Посадовця звинуватили в одержанні хабара від директора приватного підприємства за прийняття рішення про розроблення та затвердження детального плану територій, а також проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.



Під час судового розгляду обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість.

Колишньому голові райдержадміністрації призначено 5 років позбавлення волі із забороною обіймати деякі посади на 3 роки. Одночасно ексчиновника звільнено від відбуття тюремного покарання з випробувальним строком 3 роки.

Пресслужба прокуратури не уточнила суму неправомірної вигоди. Із судових рішень по цій справі відомо, що хабар становив 10 тисяч доларів.

У листопаді минулого року в лісосмузі обвинувачений отримав всю суму і був затриманий.

За одержання хабара в особливо великому розмірі (ч. 3 ст.368 ККУ) чоловікові загрожувало від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Існує законодавча заборона призначати умовне покарання за корупційні злочини.

Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура знайшла таку можливість для обвинувачених у випадку укладання угоди про визнання винуватості. Цей підхід підтримує Верховний суд. Вважається, що йдеться про спеціальний випадок звільнення від відбування покарання, на який начебто не поширюється заборона, — затвердження угоди про визнання винуватості, тому засуджених можна звільняти з іспитовим строком. // Судовий репортер