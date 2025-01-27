Ексголові Броварської РДА, який п’яним покалічив людей у ДТП, суддя призначила… штраф

Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до травмування чотирьох людей.

Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

📹Суд виніс вирок у справі голови Броварської РДА Майбоженка – 34 тис. гривень штрафу та три роки позбавлення прав керувати автомобілем Він має сплатити понад 30 тисяч гривень витрат на судові витрати. Авто, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають. 📹Brovarymedia pic.twitter.com/a0WYz7MtFl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 27, 2025

Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що прокурори наполягатимуть на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА.

У відомстві поінформували, що під час судового засідання захисник подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) – штраф в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Прокурор подавав письмове заперечення стосовно цієї угоди. Також суд відмовив прокурору у дослідженні під час судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини, зокрема, активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

«Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції», – йдеться у заяві прокуратури.

Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані. Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

Колишній чиновник просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, адже це може вважатися тиском. // Главком