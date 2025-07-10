Ексголові Хмельницької МСЕК Крупі увосьме(!) зменшили розмір застави. Скоро почнуть доплачувати?

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі, підозрюваній у незаконному збагаченні, повідомили у ВАКС. Щоправда, їв вкотре зменшили розмір застави.

Так, Крупа має перебувати у СІЗО щонайменше до 7 вересня 2025 року. А якщо ж захоче вийти звідти, то повинна сплатити трохи більш як 56 млн грн застави.

Зазначимо, що розмір застави ВАКС змінював вже кілька разів. Спочатку Крупу відправили в СІЗО з альтернативою застави у 500 млн грн. Потім суму останньої знижували до 300 млн грн, 280, млн грн, 260 млн грн, 230 млн, 130 млн грн, 120 млн та 112 млн. Тобто 10 липня Крупі вже увосьме знизили суму застави.

Голову МСЕК у Хмельницькій області затримали 4 жовтня 2024 року, а наступного дня після обшуків вдома та за місцем роботи їй оголосили підозру у незаконному збагаченні.

За даними слідства, жінка налагодила схему підробки документів для чоловіків, які хотіли уникнути військової служби. Під час обшуку у неї в кабінеті слідчі виявили 100 тис. доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. А вже вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Крупа оформила інвалідність другої групи для 49 співробітників обласної прокуратури, в тому числі для обласного прокурора Олексія Олійника.

22 жовтня РНБО після низки корупційних скандалів ухвалила рішення про ліквідацію в Україні усіх Медико-соціальних експертних комісій. Згодом президент України Володимир Зеленський видав указ, в якому сказано, що цей процес розпочнеться 31 грудня. До тих пір робочі групи повинні перевірити попередні рішення МСЕК про встановлення інвалідності, всі необґрунтовані висновки потрібно буде переглянути.

Повноваження МСЕК на разі покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі. // Дзеркало тижня