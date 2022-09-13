Ексголові правління банку повідомили про підозру за ухилення від сплати податків

Ймовірно, мова йде про Альфа-банк.

Співробітники Бюро економічної безпеки України в ході слідства повідомили про підозру колишній голові правління банку за фактами умисного вчинення злочину.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Зазначається, що за попередньою змовою з певними особами вона порушила Податковий кодекс України та Конвенцію між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи. Службова особа умисно ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн грн.

За інформацією джерел LB.ua, згадана фінансова установа – Альфа-банк.

Крім того, за аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишньому члену правління та виконувачу обов’язків голови правління АТ. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн грн.

Повідомлення про підозру були вручені в межах досудового розслідування кримінальних проваджень, яке БЕБ розпочало за фактами ухилення службовими особами великої фінансової установи від сплати податків та легалізації (відмивання) майна. Це два з багатьох епізодів, що наразі розслідують детективи БЕБ.

Нагадаємо, один із російських олігархів разом з компаньйонами через підконтрольні кіпрські компанії напередодні та упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій. Схема була спрямована на легалізацію (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”.

БЕБ вже арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, що знаходяться на рахунках у банківській установі, та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, ймовірно, набуті шляхом використання фіктивних правочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень – умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) – здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України. // LB.ua