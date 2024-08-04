Ексголові рівненського обласного військкомату (ТЦК) повідомили нову підозру – у сприянні в ухиленні від військової служби
Раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного збагачення на понад 46 млн грн, а також у перевищенні службових повноважень та грабежі.
У суботу, 3 серпня, затримано в порядку ст. 615 КПК України колишнього комісара Рівненського обласного ТЦК та СП. За даними з відкритих джерел, йдеться про Сергія Луцюка.
Наразі експосадовцю повідомлено про нову підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокуратура нагадала, що раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного збагачення на понад 46 млн грн, а також у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень та грабежі ( ч. 1 ст. 368-5, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.
- Розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.
- Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.
- Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.
- Крім конфіскованого, воєнком також “забув” задекларувати статки на 46 млн грн.