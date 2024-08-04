Ексголові рівненського обласного військкомату (ТЦК) повідомили нову підозру – у сприянні в ухиленні від військової служби

Раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного збагачення на понад 46 млн грн, а також у перевищенні службових повноважень та грабежі.

У суботу, 3 серпня, затримано в порядку ст. 615 КПК України колишнього комісара Рівненського обласного ТЦК та СП. За даними з відкритих джерел, йдеться про Сергія Луцюка.

Наразі експосадовцю повідомлено про нову підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура нагадала, що раніше йому було повідомлено про підозру за фактом незаконного збагачення на понад 46 млн грн, а також у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень та грабежі ( ч. 1 ст. 368-5, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.