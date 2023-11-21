Ексголову райради на Одещині судитимуть за викрадення швидкісного катера Держекоінспекції вартістю ₴2,7 млн.

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексголови однієї з райрад на Одещині за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу вартістю 2 млн 690 тис грн (ч. 3 ст. 289 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець, під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером «TUNA» 865 Cabin з двома підвісними двигунами та автомобільним причепом. Зробив він це шляхом ведення в оману осіб, у яких майно знаходилось на зберіганні на території яхт-клубу «Совіньйон» в Одесі, та внесення недостовірних відомостей до документів.

Надалі обвинувачений перевіз катер у начебто безпечне місце на територію заводу у м. Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування – слідчі ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури