Ексголову сільради та підрядника підозрюють у заволодінні понад ₴360 тис. під час будівництва дитячого садка

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові однієї із сільських рад району та директору товариства у заволодінні бюджетними коштами та службових підробленнях (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, в кінці 2018 року між однією із сільрад Львівщини та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір про виконання будівельних робіт.

За умовами договору підприємство повинно було збудувати дитячий садок-ясла та здійснити ряд робіт.

В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами підрядник надав підроблений акт виконаних робіт. У ньому він вказав роботи, які ним в повному обсязі не були виконані. Зокрема, не встановлені дитячі гірки і лавочки, не впорядкована територія, не облаштоване освітлення та інше.

В свою чергу, сільський голова прийняв та неправомірно підписав завідомо неправдивий акт виконаних робіт.

Таким чином, суб’єкту господарювання було безпідставно перераховано з державного бюджету понад 360 000 грн за роботи, які фактично не були виконані.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури