Ексголову внутрішньої безпеки СБУ Наумова підозрюють у шахрайстві на 3 мільйони гривень

Колишній голова внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрій Наумов підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у тексті підозри.

У березні 2018—го Наумова призначили директором держпіжприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (ДП «ЦОТІЗ»). Він мав працювати на посаді 5 років.

Але у травні 2019-го Наумов захотів відновити кар’єру в правоохоронних органах і, зокрема, реалізуватися на керівних посадах, які заміщаються офіцерським складом військовослужбовців. Йому стало відомо про вакантну посаду в Центральному управлінні Служби безпеки.

Однак грошове забезпечення на новій посаді в СБУ було значно меншим, аніж директора держпідприємства, яким працював Наумов.

За версією слідства, Наумов обманув працівників відділу бухгалтерського обліку і звітності ДП «ЦОТІЗ», щоб, працюючи в СБУ, зберегти за собою зарплату директора держпідприємства.

Наумов звернувся із заявою на ім’я голови СБУ про зарахування його на військову службу. Хоча він не призивався на військову службу СБУ, не перебував у запасі чи резерві відомства, не був мобілізований і значився на військовому обліку в Деснянському районі Києва. Укладення контракту на військову службу є особливим видом трудового договору за основним місцем роботи, де особа буде отримувати постійну зарплату. Однак Наумов вирішив, що може скористатися гарантіями для військовослужбовців, які передбачені ст.119 Кодексу законів про працю.

Наумов подав голові Держагенства з управління зоною відчуження заяву про увільнення його від виконання обов’язків голови ДП «ЦОТІЗ», але зі збереженням за ним як військовослужбовцем цієї посади та середньої зарплати. Цю заяву задовольнили, а Наумов ще навіть встиг як директор держпідприємства доручити бухгалтерам зберегти йому середній заробіток на період військової служби в СБУ.

З червня 2019-го Наумов почав обіймати посаду заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Був звільнений із відомства у липні 2021-го

Працюючи в СБУ, він ще понад півтора року щомісячно отримував зарплату директора ДП «ЦОТІЗ» — усього 3,3 млн грн. Тепер йому інкримінується шахрайське заволодіня цими коштами.

У червні 2022-го ЗМІ повідомили, що екскерівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Державне бюро розслідувань почало перевірку можливої державної зради в діях Наумова.

Наумов виїхав з України у ніч проти 24 лютого, за кілька годин до повномасштабного вторгнення військ РФ. Після цього було розпочато розслідування за ознаками державної зради, а в квартирах експосадовця провели обшуки. // Судовий репортер