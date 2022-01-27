Екскерівник одного з управлінь ЛОДА відмивав кошти на закупівлі медобладнання

Павлу Тереху повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

“У жовтні 2020 року було укладено договори між ЛОДА та суб’єктом господарювання щодо закупівлі медичного обладнання та устаткування в заклади охорони здоров’я на Львівщині для боротьби та подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

Посадовець, що був головою тендерного комітету вказаної установи, не забезпечив належної роботи щодо перевірки договорів на предмет їх доцільності та економічної ефективності. Натомість підписав ці документи із врахуванням ПДВ всупереч постанові КМУ (Про звільнення від сплати ПДВ при закупівлі обладнання необхідного для боротьби з поширенням COVID-19)”, — йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Відтак, товари придбали за завищеною вартістю, що спричинило шкоду державі на суму понад 320 тис. грн. Ці збитки вже відшкодували.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюють причетність до вчинення злочину інших службових осіб.

За даними джерел “Діла”, йдеться про Павла Тереха, т.в.о начальника Управління капітального будівництва ЛОДА.

Раніше його вже затримували на хабарі. Тоді чиновник вимагав та одержав від представника будівельно-торгової фірми неправомірну вигоду в розмірі 365 тис грн – “відкат”, за раніше укладений між УКБ ЛОДА та приватним підприємством договір про закупівлю робіт за державні кошти.

Додамо, Павло Терех мав дві 130 статті (п‘янка за кермом). Його притягали за порушення спокою, дрібне хуліганство, нецензурна лайка (справу закрили, вийшли терміни), притягали за злісну непокору поліції, втікав та не зупинявся на вимогу (справу закрито по термінах), притягався за ДТП. Також у нього є три виконавчі провадження: одне Львівської митниці ДФС (вже закрите) та два відкритих виконавчих провадження за порушення правил дорожнього руху. // Діло