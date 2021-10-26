Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у завданні державі збитків майже на ₴300 тисяч

25 жовтня слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області оголосили про підозру у службовій недбалості колишньому посадовцю, який своїми діями спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам очолюваного ним підприємства.

Досудовим розслідування встановлено, що 45-річний підозрюваний підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, не звіривши відповідність обсягів виконаних робіт з реконструкції електромереж, з їх вартістю та передав їх до бухгалтерії для здійснення розрахунку.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи обсяги і вартість запланованих будівельних робіт та застосованих матеріалів, не відповідають фактично виконаним об’ємам, тобто роботи були виконані не в повному обсязі.

Через неналежне виконання своїх службових обов’язків зловмисник завдав збитків державі в розмірі близько 300 тисяч гривень.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), за що передбачено позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснює Управління СБУ у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області