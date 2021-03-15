Екскерівнику Стахановського вагонобудівного заводу повідомлено про підозру у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому керівнику Стахановського вагонобудівного заводу за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, директор промислового підприємства, що спеціалізується на випуску вантажних залізничних вагонів та від початку збройного конфлікту перебуває під контролем окупаційної адміністрації РФ, упродовж 2017-2019 років займався реалізацією незаконно виготовленої продукції на тимчасово непідконтрольній території Луганщини та Російської Федерації.

Договори на поставку комплектуючих до вантажних вагонів та надання послуг укладалися із підприємствами країни-агресора. Товари переправлялися до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України – пункти пропуску «Ізварине» та «Довжанський». Частина коштів, отриманих від реалізації продукції підприємства у вигляді «податків», перераховувалася до так званого «бюджету ЛНР».

Обсяг фінансування промисловим підприємством псевдодержавного утворення за вказаний період становить понад півмільйона гривень.

На даний час підозрюваного оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури