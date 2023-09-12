Екскерівник держпідприємства назловживав більш ніж на пів мільйона бюджетних коштів

Колишній керівник ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» приховав завищення обсягів виконаних робіт з ремонту автодороги на 600 тис гривень. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури екскерівнику держпідприємства повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України).

Слідством встановлено, що керівник підприємства у 2021 році уклав договір на ремонт доріг в одному із міст області. Після його завершення дежпідприємством підписано акти приймання виконаних робіт та проведено оплату відповідно умов договору. Контролюючими органами, які перевіряли вказаний об’єкт, було виявлено завищення обсягів робіт по договору підряду.

Підозрюваний, діючи в інтересах підрядника, з метою уникнення останнім відповідальності, зловживаючи службовим становищем, вжив заходів до підписання акту приймання додаткових безоплатних робіт. У такий спосіб посадовець приховав невиконання робіт та привласнення бюджетних коштів у сумі 600 тисяч гривень.

Триває слідство.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – УСР в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура