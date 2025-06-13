Екскерівник філії ДП «Ліси України» підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику однієї з філій ДП «Ліси України» за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За матеріалами слідства, підозрюваний упродовж 2022–2023 років набув активів, які перевищують його законні доходи на загальну суму 44,3 млн грн. Також у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік внесено завідомо недостовірні відомості на 46,4 млн грн.

Під час обшуку за його місцем проживання виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 650 тис доларів США, 481 тис євро та 500 тис гривень.

Підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора