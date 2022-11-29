Екскерівник профспілки поліцейських столичного метро визнав привласнення ₴100 тисяч преміальних за карантин

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості щодо начальника відділу кадрового забезпечення управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, який також виконував обов’язки голови профспілки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 листопада.

У 2020 році обвинувачений неодноразово звертався до керівництва міської профспілки поліції, прохаючи заохотити активістів і передовиків профорганізації управління поліції в метрополітені за роботу під час карантинних заходів в місті Києві. Грошова допомога для одного працівника становила 500-1000 гривень.

Голова профспілки вносив недостовірну інформацію до документів: спершу до листа, що рішення про заохочення прийнято на засіданні профспілкового комітету, а пізніше фальсифікував відмомість про виплату грошей, несправді привласнюючи їх.

У вироку йдеться про більше 10 таких випадків протягом 2020 року і всього на суму 104 900 гривень.

Чоловіку інкримінували привласнення чужого майна, яке було ввірене, тобто кримінальне правопорушення, тобто ч. 1 ст. 191 ККУ; підроблення офіційного документа (ч. 1 ст. 358 ККУ) і використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ).

У серпні 2022 року експосадовець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, передбачивши умовне покарання. За вироком суду призначається 4 роки позбавлення волі із забороною на 1 рік обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю. Водночас підсудний звільняється від відбуття покраання з іспитовим строком 1 рік.

Про відшкодування привласнених коштів у вироку нічого не сказано.

З обвинуваченого на користь держави стягується 152 тисячі гривень витрат на залучення експертів.