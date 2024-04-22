Екскерівника Чернівецького пологового будинку за хабар голові облради засудили до 6 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього директора КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 1» Чернівецької міської ради винним у передачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займала особливо відповідальне становище.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 8 квітня.

Обвинувачений із 2003 року був головним лікарем комунального пологового будинку. Але у 2019-му установу реорганізували і його звільнили.

У 2020 році суд ухвалив рішення про поновлення обвинуваченого на посаді. На той час пологовий будинок уже був реорганізований у КНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» і його органом управління стала Чернівецька обласна рада.

У судовому рішенні йшлося про поновлення на посаді гендиректора КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 1» — неіснучого на той час підприємства. Тому судове рішення не тягнуло за собою беззаперечне укладення контракту на посаду директора на реорганізованому перинатальному центрі.

Обвинувачений зустрівся із радником голови облради, щоб переконати укласти з ним безстроковий контракт. За це він запропонував 10 тисяч доларів голові облради і 2 тисячі раднику за його посередницьку роль. При передачі коштів його викрили.

У судовому засіданні чоловік не визнав вину. Він розповів, що мав проблеми з місцевою владою. Із 2014 по 2020 рік його чотири рази звільняли та девʼять разів відсторонювали від посади. Він оскаржував це в судовому порядку, всього з цього приводу було ухвалено понад 60 судових рішень. Крім того на сесії міської ради приходили активісти і представники громадських організацій з вимогою звільнити його.

На зустрічі в кафе радник голови облради начебто сам зарпопонував заплатити і повідомив, що від громадських організацій приходила невідома особа, яка зацікавлена у його звільненні, але є можливість закрити це питання питання, якщо заплатити.

Обвинувачений підтвердив, що передав 12 тис. доларів США, втім наголосив, що кошти сплачувалися за вирішення питання з «доброжелателями» від громадськості.

Адвокати говорили, що у справі мала місце провокація злочину. Заявник вже залучався правоохоронними органами в інших кримінальних провадженнях і у 2015-му був навіть затриманий як особа, яка співпрацювала з представниками так званої «ДНР». Захист намагався представити альтернативну версію подій. Однак суд вирішив, що така спростовується доказами у справі.

Перемовини щодо неправомірної вигоди підтверджувалися матеріалами НСРД, в яких тисячі доларів були завуальовані словом «кілограм».

Обвинувачений: По цьому ми домовилися? По кілограмах.

Свідок: Так. По 12. По кілограмах домовились.

Обвинувачений:: 12 кілограм, як має бути, домовились. Він знає, да? Ви йому говорили?

Свідок: Він за все знає. Він сказав, що якщо щоб, як ви бачите цей щоб достроково, ну ви розумієте.

Обвинувачений неодноразово згадував імʼя та по-батькові голови облради, називав його «шефом», запитував, чи був на голову Чернівецької обласної ради сторонній вплив («а що доброжелатєлі кажуть?», «А що [його] хтось накрутив чи що?»).

Під час передачі коштів зафіксовано таку розмову:

– Так, у цьому, у пакеті, пакет забирайте.

-Так, так, відійдемо.

– … Всьо вирішили, да?

– Да, да, ваше питання вирішено позитивно, там було багато моментів, но все ж таки я переконав»;

– Шо, шо сказав шеф?

– Все добре.

– Я надіюся, що це закрило питання і забули, да?

– Да, да, це закрите питання.

На думку суду, ці діалоги спростовують версію захисту, що неправомірна вигода призначалася для передачі громадським активістам та небайдужим громадянам міста Чернівці. У розмові «доброжелателі» згадувалися лише побіжно і жодного разу не обговорювалася можливість вирішення питання саме з ними.

Обвинуваченого засудили до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.