Екскерівника Департаменту КМДА та колишніх керівників одного з КП судитимуть за безпідставне нарахування доплат

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду кримінальні провадження за підозрою колишніх директора та заступника директора одного з комунальних підприємств м. Києва та колишнього в.о. Директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у заволодінні коштами комунального підприємства та службовій недбалості (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України).

Встановлено, що директор одного з комунальних підприємств м. Києва спільно зі своїм заступником у період з липня по грудень 2020 року безпідставно нараховували та виплачували директору КП щомісячні надбавки за виконання особливо важливої роботи та доплати за інтенсивність праці, на загальну суму 180 тис. гривень.

Вказані протиправні дії були вчинені внаслідок службової недбалості в.о. Директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, яка погодила такі надбавки та доплати без дозволу органу управління майном, в особі Київського міського голови.

Нагадаємо, у вересні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдиректора вказаного КП за обвинуваченням у привласненні 600 тис. грн, виділених у 2020 році на ремонт приміщення столичної книгарні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура