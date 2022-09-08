Екскерівника держпідприємства, який спричинив збитки державі більш ніж на 670 тисяч гривень

Нині за свої протиправні дії 52-річному чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у липні 2020 року фігурант зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, заволодів мінеральними добривами, а саме більш ніж 43 тони, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок таких дій фігурант завдав збитків державі більш ніж на 670 тисяч гривень.

Слідчі відділення поліції №5 Миколаївського районного управління поліції за оперативного супроводу поліцейських управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Миколаєва, повідомили чоловікові про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Нині слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до окружної прокуратури м. Миколаєва, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті та прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області