Екскерівнику «Укртатнафти» повідомили про нову підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад ₴687 млн.

Екскерівнику ПАТ «Укртатнафта» Руслану Ляпку повідомлено про нову підозру – в ухиленні від сплати понад 687 млн грн. податків

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про екскерівника ПАТ «Укртатнафта» Руслана Ляпка.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр) повідомлено про нову підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що, за даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії, яка є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн. У подальшому вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов’язання при наявній можливості.

«Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення кримінального правопорушення», – зазначається в повідомленні.

Раніше колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).