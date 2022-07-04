Екскомандиру підводного човна «Запоріжжя» ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді

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За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді  колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військовій Присязі на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України.

Екскомандиру підводного човна «Запоріжжя» ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді

У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

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