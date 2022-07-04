Екскомандиру підводного човна «Запоріжжя» ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військовій Присязі на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України.

У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора