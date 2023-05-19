Ексмер Рубіжного отримав 10 років позбавлення волі за колабораціонізм

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури колишнього Рубіжанського міського голову визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Також йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Прокурори у суді довели, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну посадовець, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом.

У березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати «керівником адміністрації міста Рубіжне лнр».

Засуджений публічно заперечував здійснення збройної агресії рф проти України та закликав до співпраці з окупантами.

Задокументовано, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки.

На одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із «кадирівцями» розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних Сил України.

Також після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії росії, зокрема так звану «спеціальну воєнну операцію».

Ухвалення вироку здійснювалося у порядку спеціального судового провадження.

Заходи з документування й спеціальне досудове розслідування проводили співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та ГУ Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури