Ексміліціонер скоїв смертельну ДТП і перетягнув загиблого пасажира на водійське місце (фото)

Мешканець Запорізької області, в минулому — співробітник міліції, сів за кермо автівки напідпитку. Поїздка закінчилася аварією, у якій загинув пасажир. Аби уникнути покарання, винуватець пригоди перетягнув тіло загиблого на водійське крісло.

Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що колишній співробітник одного з підрозділів міліції Запоріжжя причетний до дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася влітку минулого року. Зокрема 34-річний чоловік, рухаючись на власному автомобілі «Volkswagen Passat», поблизу населеного пункту Приморський Посад не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.

Водій і 33-річний пасажир отримали травми, однак залишилися живими. А ось ще один 33-річний пасажир загинув на місці події.

Намагаючись уникнути відповідальності, винуватець аварії перетягнув тіло покійного за кермо автівки.

Однак приховати фальсифікацію обставин події призвіднику смертельної ДТП не вдалося. Завдяки комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів працівники внутрішньої безпеки та СУ ГУНП у Запорізькій області зібрали докази його причетності та відтворили реальну картину аварії. Встановлено і той факт, що колишній співробітник правоохоронних органів керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За скоєння автопригоди з летальним наслідком фігурантові може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України