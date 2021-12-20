Ексміністр закордонних справ Кожара, якого судять за умисне вбивство, звільнився з-під варти, внісши 2,7 мільйони гривень застави

Про це у Фейсбуці повідомила Катерина Старицька — дочка загиблого бізнесмена Сергія Старицького, співзасновника Atlantic Groupі колишнього члена правління телеканалу «Інтер».

«Раніше суд безпідставно зменшив заставу. Це все відбувається, при тому, що вже доведений експертизами факт убивства і їх більше, ніж достатньо. Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли, і електронних браслетів у держави звичайно що немає!», — написала Старицька.

Як зазначає видання Судовий репортер, що Києво-Святошинський суд Київської області 30 листопада зменшив заставу для утримуваного в СІЗО Кожари з 7 мільйонів гривень до 2 мільйонів 724 тисяч гривень.

У випадку внесення застави суд передбачив для Кожари низку обов’язків, у тому числі не спілкуватися зі свідками, експертами і потерпілими, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт і зменшення застави просили адвокати обвинуваченого.

Ексміністр неодноразово повідомляв, що на його утриманні є непрацездатна дружина, мати похилого віку, яка потребує негайного лікування та похилого віку батьки дружини. Крім того, він сам має поганий стан здоров`я, який в умовах СІЗО різко погіршується і може призвести навіть до смерті.

Кожара стверджує про своє скрутне матеріальне становище, що не має будь-яких доходів, заощаджень та активів, оскільки постійно обіймав посади в органах державної влади.

Згідно з наданими суду документами, Кожара не мав доходів із 2014 року. В його власності є будинок в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області. Суд не побачив доказів, що в обвинуваченого чи його родичів є нерухомість, транспортні засоби та інше майна для забезпечення більшої застави.

Після затримання у березні 2020-го суд помістив Кожару в слідчий ізолятор з альтернативою застави у 14 мільйонів гривень.

У травні 2020 року суд зменшив заставу до 2 мільйонів 100 тисяч гривень. Підозрюваний її вніс і три тижні провів на свободі поки апеляційний суд знову не підвищив заставу до 14 мільйонів.

З грудня 2020-го справу почав слухати по суді Києво-Святошинський райсуд Київської області.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 червня 2021 року обвинуваченому вкотре продовжено строк тримання під вартою та зменшено заставу до 7 мільйонів 37 тис. гривень.

Від початку судового розгляду відбулося більше 15 судових засідань. Потерпілих і свідків уже допитано.

Кожара загодом перебуває під вартою понад 1,5 року.

Суд враховує, що обвинувачений неодноразово звертався з проханням змінити запобіжний захід, у тому числі зменшити розмір застави. Тривалий час застава не була внесена, тому суд приходить до висновку, що її розмір справді був непомірним і становив надмірний тягар.

Суд брав до уваги медичну документацію про стан здоров`я членів сім’ї обвинуваченого. Разом з тим, суд запевняє, що враховує також і суми збитків, у заподіянні яких обвинувачується Кожара, а саме 5 цивільних позовів потерпілих на 6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що бізнесмен Сергій Старицький помер від вогнепального поранення голову в будинку Кожари 21 лютого 2020 року. Стрілили з пістолета господаря будинку, з яким Старицький того вечора столувався і вживав спиртне. Через понад місяць Леоніда Кожару звинуватили в умисному вбивстві і помістили під варту

Під час обрання запобіжного заходу дружина підозрюваного Марина Козерод заявила, що Кожара ні при чому, а трапився казус, коли вона намагалась відібрати у п’яного гостя пістолет: зброя вистрелила, смертельно поранивши Старицького.

Однак жінці не повірили і пред’явили обвинувачення у дачі завідомо неправдивих показань.

Тепер Кожару та його дружину паралельно судять у Києво-Святошинському суді.

30 вересня цього року дружина Кожари дала показання в якості свідка у справі свого чоловіка.