Ексміністр закордонних справ Кожара, якого судять за умисне вбивство, звільнився з-під варти, внісши 2,7 мільйони гривень застави

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Про це у Фейсбуці повідомила Катерина Старицька — дочка загиблого бізнесмена Сергія Старицького, співзасновника Atlantic Groupі колишнього члена правління телеканалу «Інтер».

Кожара

Ексміністр закордонних справ Леонід Кожара

«Раніше суд безпідставно зменшив заставу. Це все відбувається, при тому, що вже доведений експертизами факт убивства і їх більше, ніж достатньо. Апеляцію на це рішення ні у нас (потерпілих), ні у прокурора не прийняли, і електронних браслетів у держави звичайно що немає!», — написала Старицька.

Як зазначає видання Судовий репортер, що Києво-Святошинський суд Київської області 30 листопада зменшив заставу для утримуваного в СІЗО Кожари з 7 мільйонів гривень до 2 мільйонів 724 тисяч гривень.

У випадку внесення застави суд передбачив для Кожари низку обов’язків, у тому числі не спілкуватися зі свідками, експертами і потерпілими, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт і зменшення застави просили адвокати обвинуваченого.

Ексміністр неодноразово повідомляв, що на його утриманні є непрацездатна дружина, мати похилого віку, яка потребує негайного лікування та похилого віку батьки дружини. Крім того, він сам має поганий стан здоров`я, який в умовах СІЗО різко погіршується і може призвести навіть до смерті.

Кожара стверджує про своє скрутне матеріальне становище, що не має будь-яких доходів, заощаджень та активів, оскільки постійно обіймав посади в органах державної влади.

Згідно з наданими суду документами, Кожара не мав доходів із 2014 року. В його власності є будинок в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області. Суд не побачив доказів, що в обвинуваченого чи його родичів є нерухомість, транспортні засоби та інше майна для забезпечення більшої застави.

Після затримання у березні 2020-го суд помістив Кожару в слідчий ізолятор з альтернативою застави у 14 мільйонів гривень.

У травні 2020 року суд зменшив заставу до 2 мільйонів 100 тисяч гривень. Підозрюваний її вніс і три тижні провів на свободі поки апеляційний суд знову не підвищив заставу до 14 мільйонів.

З грудня 2020-го справу почав слухати по суді Києво-Святошинський райсуд Київської області.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 червня 2021 року обвинуваченому вкотре продовжено строк тримання під вартою та зменшено заставу до 7 мільйонів 37 тис. гривень.

Від початку судового розгляду відбулося більше 15 судових засідань. Потерпілих і свідків уже допитано.

Кожара загодом перебуває під вартою понад 1,5 року.

Суд враховує, що обвинувачений неодноразово звертався з проханням змінити запобіжний захід, у тому числі зменшити розмір застави. Тривалий час застава не була внесена, тому суд приходить до висновку, що її розмір справді був непомірним і становив надмірний тягар.

Суд брав до уваги медичну документацію про стан здоров`я членів сім’ї обвинуваченого. Разом з тим, суд запевняє, що враховує також і суми збитків, у заподіянні яких обвинувачується Кожара, а саме 5 цивільних позовів потерпілих на 6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що бізнесмен Сергій Старицький помер від вогнепального поранення голову в будинку Кожари 21 лютого 2020 року. Стрілили з пістолета господаря будинку, з яким Старицький того вечора столувався і вживав спиртне. Через понад місяць Леоніда Кожару звинуватили в умисному вбивстві і помістили під варту

Під час обрання запобіжного заходу дружина підозрюваного Марина Козерод заявила, що Кожара ні при чому, а трапився казус, коли вона намагалась відібрати у п’яного гостя пістолет: зброя вистрелила, смертельно поранивши Старицького.

Однак жінці не повірили і пред’явили обвинувачення у дачі завідомо неправдивих показань.

Тепер Кожару та його дружину паралельно судять у Києво-Святошинському суді.

30 вересня цього року дружина Кожари дала показання в якості свідка у справі свого чоловіка.

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