Ексначальник виправної колонії на Полтавщині отримав 400% премії та максимальну пенсію «за катування»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що начальник Божківської виправної колонії, де викрили численні факти катування ув’язнених, отримав 400% премії та максимальну пенсію.

За словами омбудсмана, в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, начальника установи звільнили за власним бажанням і преміювали на 400% до посадового окладу “за особливі досягнення в роботі”. Загальна сума виплат – 400 тис. грн.

Після цього в грудні 2023 року ексначальник пішов на пенсію і домігся, за словами Лубінця, максимального її рівня.

“Слідчі Держбюро розслідувань мають визначити, чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника”, – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, що наприкінці травня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про викриття численних фактів катування ув’язнених у кількох регіонах України. Зокрема підозру в катуваннях висунули чотирьом службовцям Божковської виправної колонії №16 на Полтавщині.

За даними слідства, майже всі ув’язнені колонії ставали жертвами катувань. Виявлення постраждалих триває.

Новоприбулих в’язнів залякували переселенням до групи “відторгнутих” і били до повного підкорення їхньої волі. Задокументовано випадок катування одного ув’язненого в лютому 2022 року протягом майже години, що супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Чотирьом службовцям Божковської виправної колонії №16 висунуто підозру за частиною другою статті 127 Кримінального кодексу України (катування), що передбачає до 10 років ув’язнення. Розв’язується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // Букви