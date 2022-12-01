Ексначальника київської ДАІ судитимуть за репресії проти активістів «Автомайдану»

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу для збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності посадовців за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього начальника УДАІ ГУ МВС України в м. Києві за перевищення влади та службових повноважень. Він незаконно перешкоджав проведенню акцій протесту «Автомайдану» під час автопробігу до резиденції експрезидента-втікача Януковича.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

29 грудня 2013 року українські громадяни організували та провели мирний захід – автопробіг від Європейської площі м. Києва до резиденції колишнього Президента України Віктора Януковича «Межигір’я». У заході взяли участь понад 2 тисячі активістів на власних автомобілях.

За вказівкою вищого керівництва, працівники кількох підрозділів ДАІ почали оформлювати свідомо неправдиві рапорти щодо нібито невиконання учасниками руху «Автомайдан» вимог працівника міліції щодо зупинки транспортного засобу. Дії були спрямовані на незаконне перешкоджання організації та проведенню мирних акцій протесту.

Інспектори ДАІ склали неправомірні рапорти, у які внесли неправдиві відомості щодо 49 осіб, які під час акції протесту «Автомайдан» нібито порушили правила дорожнього руху.

На підставі цих «документів» інспектори ДАІ склали протоколи про адміністративні правопорушення, а судді ухвалили незаконні рішення щодо вилучення прав від 3 до 6 місяців.

Екскерівник УДАІ ГУМВС України в м. Києві обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

За клопотанням слідчого ДБР, погодженим прокурором, обвинуваченому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань