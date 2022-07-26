Ексначальника відділу Держгеокадастру з Чернігівщини за $2000 хабаря ув’язнили на 5 років

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області визнав ексчиновника винним у закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди шляхом вимагання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 липня.

Обвинувачений з квітня 2017-го обіймав посаду начальника відділу Носівському районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

У травні-червні 2018 року до чиновника звернувся чоловік, який хотів отримати у власність 10 га землі для вирощування горіхів. Посадовець сказав, що на території його району є ділянки загальною площею 8 га, але їх можна виділити у власність лише учасникам Антитерористичної операції, кожному по 2 га. Дізнавшись про це, підприємець підшукав чотирьох знайомих учасників АТО, які погодилися написати заяви на отримання ділянок.

У свою чергу, посадовець геокадастру начебто вимагав гроші за сприяння у відведенні у власність цих ділянок, із розрахунку 500 доларів за ділянку. Обвинувачений обманув свого знайомого, попрохавши зустрітися із підприємцем і забрати гроші, кажучи, що це борг. Гроші були вилучені у посередника.

У судовому засіданні колишній посадовець вину не визнав, пояснивши, що ділянки виділялися тільки учасникам АТО, які не використали своє право на особисте селянське господарство. Підприємець просив ділянку вирощування горіхів, необхідних для покращення раціону військових АТО. Бажаючи допомогти атовцям, він консультував підприємця щодо збирання та оформлення документів. Цей чоловік неодноразово приїжджав і цікавився, коли віддавати гроші за допомогу в оформленні землі, на що він весь час заперечував та повідомляв, що йому нічого не треба. Однак той наполягав, кажучи що йому довірили розрахуватися за вирішення питань по земельних ділянках.

У кінці року він із товаришем святкували заручини і він начебто розповів про чоловіка, який весь час наполегливо пропонує 2000 доларів. Товариш сказав, що якщо ці гроші не потрібні йому, то він згоден їх взяти в якості авансу, оскільки в подальшому підприємцю, можливо, потрібні будуть ще земельні ділянки і він може зробити по них проекти. У свою чергу, посадовець нібито відповів, що не заперечує щоб співрозмовник взяв собі четверту частину від суми, а решту віддав на благодійність. У подальшому гроші нібито були отримані на таких умовах.

Обвинувачений переконував суд, що справа сфальсифікована і має місце провокація хабара.

Однак суд вважає, що вина підсудного є доведена.

Із записів НСРД вбачається, що заявник і обвинувачений обговорюють передачу грошей. Зафіксовано, що посадовець фактично підтвердив, що посередник є його довіреною особою саме для отримання грошей, про спрямування коштів на благодійність у записаних розмовах не йдеться. Під час допиту посередника в суді той не повідомляв суд про наміри обвинуваченого щодо благодійності.

Твердження про те, що підприємець сам постійно наполягав на передачі коштів, а обвинувачений заперечував такі дії, спростовуються записами НСРД, де не звучать ніякі заперечення.

Із звукозаписів розмов слідує, що ініціатива в організації процесу передачі грошей через посередника, надання останньому контактних номерів підприємця, нагадування обвинуваченим про необхідність зателефонувати, належить саме обвинуваченому.

Перед тим як віддати гроші заявник попросив посередника подзвонити обвинуваченому і передати йому трубку. По телефону обвинувачений підтвердив, що саме цьому чоловіку треба залишити гроші. Цей момент зафіксовано з допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд призначив чоловікові покарання у виді 5 років позбавлення волі з забороною обіймати деякі посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього майна.