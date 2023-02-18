Ексначальника запорізької держекоінспекції виправдали від хабарів

Колишнього начальника Державної екологічної інспекції у Запорізькій області виправдали від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 лютого.

У грудні 2017 року менеджер із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Альфа Грейт» направив на адресу держекоінспекції заявки на здійснення радіологічного та екологічного контролю експортної партії металобрухту. Керівник установи начебто висловив вимогу неправомірної вигоди за розгляд заявок у найкоротший строк і безперешкодне проходження контролю. При цьому хотів отримати 3 долари США за 1 тону металобрухту.

Представник компанії направив до Державної екологічної інспекції у Запорізькій області девʼять заявок. Обвинувачений поставив свої резолюції і підписи на заявках, які у подальшому було передано для виконання до відділу екологічного та радіологічного контролю. Після цього чиновник, за матеріалами справи, отримав 600 доларів. У січні 2018-го це повторилося і обвинуваченому нібито передали ще 630 доларів, після чого відбулося затримання.

Автор заяви про злочин у судові засідання неодноразово викликався, але так і не прийшов. У матеріалах справи тільки є заява, що він підтримує показання, які дав на стадії досудового слідства.

Сам експосадовець провину не визнав. Розповів, що має 22 роки роботи на державній службі і взагалі не знає, хто такий заявник і про які протиправні дії йде мова. Із заявником він нібито не знайомий та ніколи не зустрічався.

Обвинувачений розповів, що на той час, проведення екологічного контролю не вимагало його резолюції як керівника установи. Зазначив, що ані він як керівник, ані будь яка інша посадова особа не могли впливати на інспектора, який проводить екологічний контроль, оскільки такий інспектор є самостійним. Також заперечував отримання грошей. Він припустив, що гроші йому в кишеню штанів підклали при обшуку.

У судовому засіданні допитувався чоловік, який був директором ТОВ «Альфа-Грейт» на момент подій цієї справи. Він сказав, що особисто будь-яких доручень і грошей на хабар заявнику не давав, ніяких проблем з екологічною інспекцією щодо митного оформлення металобрухту не було.

І хоча обвинувачений заперечував саме знайомство із заявником, їх зустрічі начебто зафіксовані на записах негласних слідчих дій. Однак, оцінюючи їх, суд приходить до висновку, що вони не містять достатньо переконливих доказів вимагання, передачі та отримання неправомірної вигоди.

Прослухані розмови і відтворені відео нібито не дають можливості сторонньому спостерігачу зрозуміти їх зміст та зробити однозначний висновок про те, що йшлося про хабарі. Із розмов не вбачається обговорення неправомірної вигоди із розрахунку 3 долари США за 1 тону металобрухту, як про це написано в обвинувальному акті.

Відеозаписи, на думку суду, не містять обʼєктивних даних щодо особи, яка звертається до обвинуваченого та з якого питання.

Вилучення 630 доларів не є достатнім доказом одержання хабара, тому що слідів хімічної речовини не знайшли на поверхні долонь обвинуваченого.

Свідки із числа працівників Державної екологічної інспекції у Запорізькій області пояснили механізм проходження радіологічного та екологічного контроля, посилаючись на нормативні акти чинного законодавства, які діяли на той час. Вони повідомили, що керівник їм жодних вказівок з цього приводу не надавав, та його резолюція не мала значення для проходження контролю, оскільки така процедура закріплена на законодавчому рівні.

Суд виправдав обвинуваченого за недоведеністю вчинення ним злочину.