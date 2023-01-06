Ексначальниця райвідділу освіти незаконно заволоділа бюджетними коштами під час реконструкції даху школи

Понад 200 тисяч гривень збитків завдала державі внаслідок своїх протиправних дій ексначальниця районного відділу освіти. Нині обвинувальний акт слідчі та прокурори скерували до суду для прийняття законного рішення. За скоєне обвинуваченій загрожує до п’яти років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції № 3 Первомайського районного відділу встановили, що в період часу з березня по вересень 2018 року між районним відділом освіти та приватним підприємством було укладено договір підряду про реконструкцію даху навчального закладу. Представник замовника – начальниця районного відділу освіти, маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, підписала та видала офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно фактично виконаних робіт, завищивши їхні обсяги та вартість.

Згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок протиправних дій колишньої посадовиці державі було завдано збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Кривооозерського відділу Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили експосадовиці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Наразі слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмисниці загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Первомайський районний відділ поліції в Миколаївській області