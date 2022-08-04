Екснардепа «БЮТ» Шепелєва засудили до 15 років позбавлення волі за організацію вбивства банкіра

Екснардеп Олександр Шепелєв отримав 15 років ув’язнення у справі про замовлення вбивства банкіра Сергія Кириченка.

Рішення ухвалив Оболонський суд Києва, повідомляє УНН з посиланням на вирок.

Обвинувачення довело у суді, що вбивство Кириченка, вчинене у 2003 році в Донецьку, було викликане бажанням усунути конкурента у банківській сфері – Кириченко очолював наглядову раду «АвтоКразБанку», а Шепелєв представляв конкуруючий банк «Донкредитінвест».

Шепелєв вирішив замовити вбивство конкурента, яке мало виглядати як звичайний побутовий злочин. Він звернувся до знайомих Чередниченка, Чібаря та Бабкова, які підшукали ще двох спільників. За виконання злочину Шепелєв мав сплатити 40 тисяч доларів, які врешті і сплатив – 15 тисяч авансу та ще 25 тисяч – після вбивства.

Кириченко був вбитий 14 січня 2003 року у під’їзді власного будинку. З метою заплутати правоохоронців та видати вбивство за таке, що сталося з побутових мотивів – жертві було нанесено не менше 14 ударів ножем. Удари були нанесені по всьому тілу, проникаючими колотими ранами були ушкоджені серце, аорта, легені, кишечник.

Після скоєного, двоє зі співучасників вбивства, за рекомендацією Шепелєва, поїхали на відпочинок до Тайланду.

Тривалий час зловмисникам вдавалося уникати покарання. Але у 2012 році резонансне вбивство було розкрите. Того ж року був затриманий та в подальшому засуджений Чібар, який переховувався у Швеції. А у 2013 році затримані та засуджені ще двоє співучасників Бабков та Чередниченко. Усі встановлені співучасники вбивства відбули покарання.

Слід додати, що сам Шепелєв у суді провину не визнав. Навпаки, він повідомив суду, що став жертвою шахрайських дій Чередниченка. Вбивство ж Кириченка, за його словами, не було пов’язане з банківською діяльністю. Однак переконливих доказів він не навів, тож суд визнав Шепелєва винним в організації замовного вбивства та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід додати, що Шепелєву вдавалося переховуватися від українського правосуддя у період з 2013 по 2018 рік. Шепелєв спочатку втік з України до Угорщини, звідки був виданий українським правоохоронцям, одна через деякий час він втік з-під варти до росії де майже рік провів у СІЗО. Врешті Шепелєв був затриманий українськими правоохоронцями на території Київської області у лютому 2018 року. І з того часу перебуває під вартою.

У 2020 році Шепелєв був засуджений на 6 років за втечу з-під варти.

Він також є фігурантом справ про розтрату коштів “Родовід банку”, організацію двох замахів на вбивство банкіра Дядечка, замовлення вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна. Кримінальні справи за цими фактами продовжують слухатися у судах.

Шепелєв двічі (у 2006 та 2007 роках) обирався народним депутатом за списком “Блоку Юлії Тимошенко”.