Екснардепа судитимуть за заклики до зміни меж території України, «відмивання» майна та фінансове шахрайство

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

У ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території рф.

У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами рф, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою рф.

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Досудове розслідування здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування слідчими СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

 

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