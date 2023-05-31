Експоліцейська влаштувалась до «народної міліції» та передала окупантам відомості про зброю своїх колег

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишній поліціянтці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовослужбовцями м. Ізюм українська правоохорониця перейшла на бік ворога. Так, будучи на той момент старшим інспектором-черговим чергової частини сектору моніторингу Ізюмського районного управління поліції в Харківській області, жінка з власної ініціативи пішла працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством рф, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Підтвердивши свою відданість «новій владі», підозрювана отримала посаду «оперативного дежурной части Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Після цього жінка передала представникам окупаційної адміністрації отримані нею 24 лютого 2022 року відомості, що містилися в Книзі видачі зброї та боєприпасів Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області про співробітників, які отримали табельну вогнепальну зброю, вид та тактико-технічні характеристики отриманої зброї.

Для спілкування з представниками окупаційних військ окупанти доставили до «народної міліції» жінку, яка була безпосередньою начальницею підозрюваної. Зрадниця почала агітувати її до співпраці з «новою владою», прикрашаючи розповіддю про велику зарплату від рф. Жінка повідомила, що вона не піде працювати на ворогів

Після цього окупанти завели жінку до окремого приміщення для спілкування з представниками окупаційної адміністрації з приводу необхідності здачі її табельної вогнепальної зброї. Вона намагалася запевнити окупантів у її попередній передачі співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, що евакуювалися з міста. Між тим, з метою залякування жінки та подолання її спротиву, представники окупаційних військ продемонстрували поліціянтці відомості з Книги видачі зброї та боєприпасів Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, в якій стояв її підпис про отримання табельної вогнепальної зброї, доступ до якої вона мала 24 лютого.

Потім до приміщення зайшла підозрювана то додала про свою обізнаність про наявність у неї табельної вогнепальної зброї і вкотре наголосила, що потрібно зробити «правильний вибір». Проте вчергове підозрювана-зрадниця отримала відмову.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві.

Оперативний супровід — другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура