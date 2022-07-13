Експоліцейського підозрюють у незаконному заволодінні авто, які були речовими доказами

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишньому керівнику структурного підрозділу ГУНП в Рівненській області повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди та заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, восени 2019 року поліцейський неодноразово приїжджав у Сарненський ВП ГУНП в Рівненській області де особисто, поетапно у різні дати визначав конкретні марки та моделі транспортних засобів, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях, та котрі, у подальшому, були вивезені з вказаного місця евакуаторами. Таким чином правоохоронець незаконно заволодів 16 транспортними засобами, загальна вартість яких становить понад 1 млн грн.

Окрім цього, наприкінці 2019 року ексначальник відділення надав своїм підлеглим усну вказівку видати стороннім особам з території спецмайданчика автомобіль «Lexus», який, зрештою, за допомогою евакуатора транспортували у невідомому напрямку. Автомобіль розібрали на запчастини, а кузовну раму повернули на спеціальний майданчик, чим завдали власнику збитків на 864 тис. грн.

Рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 496 200 грн застави. Чоловік вніс цю суму і вийшов з-під варти.

Наразі, у межах досудового розслідування, перевіряється причетність також інших працівників поліції до вчинення злочину.

Досудове розслідування проводить третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури