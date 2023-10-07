Експоліцейського підозрюють в організації підпільного виробництва тютюну на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишнього інспектора поліції одного з районних відділень ГУНП в Тернопільській області у незаконному виготовленні тютюну (ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, правоохоронець, перебуваючи на посаді інспектора відділення поліції, щонайменше з травня по вересень цього року, без жодних дозвільних документів, організував у господарських приміщеннях на території одного з сіл Чортківського району виготовлення тютюну. До незаконної діяльності поліцейський залучив кількох місцевих мешканців, які сушили, подрібнювали, фасували сировину, закуплену у жителів прилеглих сіл.

Під час санкціонованих обшуків у «бізнесмена» вилучили понад 1 т 200 кг тютюну. Тож прибутки від незаконної діяльності, за попередніми даними, могли становити майже 400 тисяч гривень.

На сьогодні інспектора звільнено з органів поліції.

Оперативний супровід у даному кримінальному провадженні забезпечили співробітники Тернопільського Управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України та Управління УСБУ в Тернопільській області. Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури