Експоліцейського викрито у збуті інформації з баз правоохоронних та держорганів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 25-річному експравоохоронцю з Полтавщини за фактом збуту інформації з обмеженим доступом із закритих державних баз даних (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

За даними слідства, колишній поліцейський у змові із невстановленими наразі особами організував схему незаконного збору та збуту інформації про громадян з обмеженим доступом, яка міститься у базах даних правоохоронних та інших державних органів, банківських організацій, операторів мобільного зв’язку тощо.

Підозрюваний особисто займався пошуком клієнтів, розміщуючи оголошення в телеграм-каналах, а також домовлявся про спосіб оплати.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували продаж інформації стосовно двох громадян України з баз «АРМОР», «РАЦС» та «ІТС ГАРТ». Також експоліцейський збирався продати інформацію, що містить банківську таємницю.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які причетні до злочину.

Викрито злочинну діяльність прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та слідчого управління ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора