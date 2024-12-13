Експоліцейського з Луганщини засуджено до 15 років за ґратами за державну зраду та співпрацю з окупантами

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури до 15 років ув’язнення засуджено колишнього правоохоронця, який працює в окупаційній поліції на Луганщині.

Суд заочно визнав його винним у державній зраді, колабораційній діяльності, участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Доведено, що засуджений перейшов на бік ворога в умовах збройного конфлікту. Чоловік працював начальником слідчого відділу Краснолуцького міського відділу ГУМВС України у Луганській області, а під час окупації міста у 2014 році звільнився з правоохоронних органів.

Він вступив на службу до незаконного збройного формування терористичної організації так званої «лнр», де зайняв посаду в окупаційній поліції.

Так званий правоохоронець проводив обшуки та фільтраційні заходи із проукраїнським населенням та родичами військовослужбовців ЗСУ. Він також здійснював “кримінальне переслідування” мешканців окупованих територій для встановлення відомостей щодо підрозділів українських військових та їх ідентифікації у зоні бойових зіткнень.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Івано-Франківська обласна прокуратура