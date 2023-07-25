Експоліціянт з Харківщини представлявся співробітником російської «ГИБДД» та «зливав» ворогу дані про українських силовиків

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року, будучи на той момент діючим працівником Нацполіції, обвинувачений, перебуваючи в окупованому смт Шевченкове Куп’янського району, добровільно перейшов на бік ворога. Спочатку він здійснював чергування у незаконному правоохоронному органі. Також зрадник проводив «профілактику» з місцевими: він затримав чоловіка, побив його гумової палицею та утримував потерпілого у камері близько 15 діб.

У липні представники рф призначили обвинуваченого на посаду «и. о. инспектора дорожно–патрульной службы группы дорожно–патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения». Перед місцевими він представлявся при цьому як співробітник «ГИБДД российской полиции».

Для «працевлаштування» він надав всі необхідні документи, серед яких пояснення, в якому зазначив перелік відомих йому осіб, які проходили службу у Збройних Силах України, та працівників Служби безпеки України.

Згодом зрадник був перепризначений на посаду «оперативного дежурного дежурной части Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)».

За роботу на окупаційну владу щомісячно український поліціянт отримував 45 тисяч російських рублів.

Також обвинувачений активно закликав своїх колег «виходити на роботу» та додав, що «Россия тут навсегда».

Нині зрадника оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління ДВБ НПУ, головний оперативно-розшуковий відділ 4 прикордонного загону ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура