Експосадовець Енергоатому отримав підозру через ₴93 млн. збитків на продажі електроенергії

Ексгенеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексію Статнику повідомили про підозру у завданні 93,76 млн грн збитків.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідетья про Олексія Статника. На сьогодні він займає керівну посаду в одній з філій «Укрзалізниці».

«7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (на сьогодні особа займає керівну посаду в одній з філій «Укрзалізниці»). Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець «Енергоатому» забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю – 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

«Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн», – зазначається в повідомленні.

НАБУ та САП поінформували про повідомлення перших підозр у справі “ядерних хабарів” – народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК “Енергоатом” у вчиненні кримінального корупційного правопорушення, пов’язаного з наданням та отриманням неправомірної вигоди.