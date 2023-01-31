Експосадовець ГПУ отримав 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

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Суд визнав експосадовця винним у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до дев’яти років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури.

Експосадовець ГПУ отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі.

Суд визнав колишнього керівника підрозділу Генпрокуратури винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За вироком суду за сукупністю злочинів особі призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна. Також колишнього прокурора позбавлено класного чину «старший радник юстиції».

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, нещодавно ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт. САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. // LB.ua

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