Експосадовець ГПУ отримав 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Суд визнав експосадовця винним у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до дев’яти років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі.

Суд визнав колишнього керівника підрозділу Генпрокуратури винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За вироком суду за сукупністю злочинів особі призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна. Також колишнього прокурора позбавлено класного чину «старший радник юстиції».

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, нещодавно ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт. САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. // LB.ua