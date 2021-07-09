Експосадовиця селищної ради незаконно нарахувала собі премії та надбавки на ₴130 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього секретаря Марківської селищної ради за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018-2019 років підозрювана, виконуючи обов’язки голови селищної ради, внесла завідомо неправдиві відомості до рішення сесії про встановлення надбавок та премій. Чиновниця безпідставно преміювала себе за високі досягнення та нарахувала матеріальну допомогу.

Протиправні дії дозволили посадовій особі заволодіти бюджетними коштами у сумі понад 130 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділення поліції № 1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Обвинуваченій загрожує до 3 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Марківського відділу

Старобільської окружної прокуратури)