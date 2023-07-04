Експосадовців банку «Аркада» судитимуть за розтрату ₴16 млн. з фондів фінансування будівництва

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох колишніх службових осіб АТ АКБ «АРКАДА», які у складі організованої групи вчинили розтрату коштів Фондів фінансування будівництва шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у період 2017-2018 років директор департаменту по залученню коштів до Фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» у змові з двома іншими посадовими особами вказаного банку організували незаконну схему розтрати грошових коштів довірителів фондів житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Під виглядом рекламної акції «Разом дешевше» учасники схеми залучили кошти підставної особи для придбання 73 квартир у ЖК «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю.

Надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, останньому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою (поточною) вартістю.

Незаконними діями службовців банку добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК «Еврика» та «Патріотика» завдано збитків на суму понад 16 млн гривень.

У межах слідства забезпечено відшкодування вказаних збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура