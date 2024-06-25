Експосадовців КО «Київзеленбуд» судитимуть за розтрату понад 1 млн. 300 тис. грн. під час капітального ремонту скверу

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з управлінь КО «Київзеленбуд» за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КО «Київзеленбуд» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання робіт у сквері на вул. Симиренка між будинками №5-В та №7-А у Святошинському районі. У цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття, втім не зробили цього.

У подальшому, ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, підписав акти виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. грн.

Київська міська прокуратура