Експосадовців Київської ОДА засуджено до 5 з половиною та 5 років ув’язнення за одержання хабаря

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишніх заступника голови та начальника управління Київської обласної державної адміністрації визнано винними у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Їх засуджено до 5 років 6 місяців та 5 років позбавлення волі. Також обох вироком суду позбавлено права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 та 1 рік відповідно із конфіскацією половини майна.

Прокурори у суді довели, що з серпня по вересень 2016 року колишні посадовці Київської обласної державної адміністрації вимагали та одержали 200 тис грн неправомірної вигоди від виконувача обов’язків директора Департаменту Київської облдержадміністрації. За ці кошти вони обіцяли вирішити питання щодо її звільнення у зв’язку з переведенням на інше місце роботи.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора