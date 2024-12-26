Експосадовців столичного підприємства-перевізника підозрюють у привласненні ₴9 млн. на держзакупівлях

Серед учасників оборудки з бюджетними коштами — вже колишній тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора одного з найбільших столичних комунальних підприємств, що спеціалізується на перевезенні пасажирів, його підлеглий — ексначальник Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури, а також директор фірми-підрядника. За заволодіння коштами бюджету територіальної громади в особливо великих розмірах фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили незаконну оборудку групи осіб оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки України.

Для організації протиправної схеми заволодіння коштами громади Києва керівник комунального підприємства у 2020 році вступив у змову з підпорядкованим йому начальником відокремленого підрозділу. Виконуючий обов’язки гендиректора підприємства ініціював процедуру закупівлі щодо реконструкції трамвайної лінії на прилеглій ділянці до Дарницького залізничного вокзалу міста Києва. Для реалізації злочинного плану зловмисники залучили у спільники директора малого приватного підприємства.

Відповідно до розробленої схеми, службові особи компанії-перевізника створили штучні умови для участі та перемоги у процедурі закупівлі підконтрольної фірми-підрядника. Приватне підприємство не мало у своєму штаті сертифікованих працівників для розробки необхідної проєктної документації по об’єкту, тому фігуранти підробили підписи експертів, після чого уклали договір між сторонами угоди.

Після створення видимості законних підстав для перерахування коштів за документальне оформлення неіснуючих послуг майже 9 млн грн з бюджету міста були перераховані на рахунки фірми-підрядника у повному обсязі.

У ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності трьох учасників групи. Наразі колишньому т.в.о. генерального директора компанії-перевізника та двом його спільникам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до фінансової оборудки.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України