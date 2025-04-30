Експосадовця Бориспільської РВА, який обіцяв за $80 тис. вплинути на СБУ, покарали умовно

Бориспільський міськрайонний суд Київської області колишнього визнав керівника апарату Бориспільської районної військової адміністрації Київської області Валерія Перчука винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 березня.

У 2022 році за місцем проживання співваласника ТОВ «Новопас» і в офісі компанії пройшли обшуки в кримінальному провадженні про фінансування дій на зміну меж території України. Підприємством навпіл володіли громадянин України і громадянин РФ.

У листопаді 2022-го на риболовлі на базі відпочинку «У Петровича» співвласник «Новопасу» у колі друзів розповів про обшуки і допит в СБУ. Як згодом свідчили очевидці, підприємець звернувся до присутніх із проханням допомогти йому вирішити проблему з правоохоронцями. Серед іншого він хотів переоформити на себе частку компанії, яка належала громадянину РФ. За допомогу бізнесмен обіцяв віддячити.

Через 3-4 дні після спільної риболовлі керівник апарату Бориспільської державної військової адміністрації зателефонував підприємцю і запропонував зустрітися. В особистій розмові він, начебто, сказав, що може вирішити цю проблему, використовуючи свої звʼязки в органах Служби безпеки України, за грошову винагороду в розмірі 80 тисяч доларів США, а в іншому випадку майно компанії та активи будуть арештовані.

Співвласник «Новопасу» повідомив про це СБУ і під її контролем передав гроші. Посадовця затримали і він не зміг розпорядитися грошима.

Початково справу розслідували як вимагання неправомірної вигоди. Але після затримання підозрюваного, нібито, стало зрозуміло, що працівники СБУ і Фастівської окружної прокуратури Київської області до подій не причетні. Тож затриманому вручили підозру в закінченому замаху на шахрайство в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні Перчук вину не визнав. Він стверджував, що підприємець, знаючи його звʼязки з адвокатським обʼєднаннями і з ким він товаришує, сам почав дзовнити і просити допомогти у вирішенні його питань з правоохоронними органами. Далі Перчук, нібито, звʼязався з юридичною компанією та з друзями-юристами. Враховуючи площі нерухомості, якою володів підприємець Києві, юристи говорили що це буде не дешево.

За версією обвинуваченого, 80 тисяч доларів він мав намір передати адвокатам, а в разі неможливості надання правової допомоги, повернув би гроші. При цьому, як запевнив Перчук, він діяв лише з огляду на дружні відносини з підприємець та не мав жодного умислу привласнити його гроші чи вводити в оману.

Захист забезпечив свідка, який підтвердив, що Перчук звертався до нього, кжаучи, що його знайомому потрібна юридична допомога адвокатів. Свідок твердив, що сказав Перчуку, що послуги адвокатів будуть не дешеві і коштуватимуть приблизно 80 тисяч доларів США.

Слідча СБУ і прокурор розповіли, що у ТОВ «Новопас» проводились обшуки та накладались арешти на майно, а саме на документи, корпоративні права, банківські рахунки та приміщення. Слідча і прокурор показали суду, що їм неправомірну вигоду не пропонували. Корпоративні права, які належали громадянину РФ, спробували переоформити на українського співвласника, але реєстрація була скасована Міністерством юстиції і реєстраторів притягнули до кримінальної відповідальності. Підозру українському співвласнику не оголошували і він перебуває в статусі свідка.

У матеріалах справи є протоколи НСРД із двох телефонних розмов, в яких обвинувачений говорив про надання йому 80 тис. доларів США та запевняв, що проблему буде вирішено.

У підсумку суд вирішив, що версія захисту, що йшлося про гроші для адвоката спростовується зібраними доказами.

Захист заявляв про провокацію. Але суд зауважує, що обвинувачений добровільно неодноразово спілкувався із заявником, проявляв ініціативу і заохочував його до надання коштів.

Як вбачається із скриншотів переписки в додатку WhatsApp та аудіозаписів обвинувачений за власною ініціативою надсилав відомості щодо ТОВ «Новопас» і вводив в оману співрозмовника щодо обізнаності ходу досудового слідства.

Перчука визнали винним у шахрайстві і призначили йому 4 роки позбаволння волі Водночас, ураховуючи стан здоровʼя, належну процесуальну поведінку і скоєння злочину в формі замаху, коли реальних збитків не настало, суд дійшов висновку про можливість його виправлення без відбування покарання.

Тривалість іспитового строку складатиме один рік.