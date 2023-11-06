Експосадовця Держекоінспекції Карпатського округу за хабарництво засуджено до 5 з половиною років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду в Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу суд визнав винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його засуджено до 5 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вироком суду засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком 3 роки.

Прокурори у суді довели, що у травні 2021 року посадовець одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне, вартістю майже 57 тис. грн..

За таку винагороду він гарантував позитивне вирішення питання щодо зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на ділянці, якою той користувався.

Посадовця викрили безпосередньо після одержання неправомірної вигоди на території автозаправної станції в селі Гериня Калуського району.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, оперативний супровід – ДСР Нацполіції України.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Івано-Франківська обласна прокуратура