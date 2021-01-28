Експосадовця Київської облради підозрюють у привласненні ₴565 тис. адресної допомоги мешканцям Київщини

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру експосадовцю апарату Київської обласної ради, який зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету України у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів апарату Київської обласної ради, шляхом підробки офіційних документів привласнював адресну грошову допомогу, виділену окремим мешканцям Київської області, а саме: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, розвитку волонтерського руху, яка виплачується згідно програми «Турбота».

У такий спосіб експосадовець заволодів коштами на загальну суму 565 тисяч гривень.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем мешкання та минулим місцем роботи підозрюваного.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києва та ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура