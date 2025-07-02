Експосадовця Міноборони підозрюють у привласненні ₴33 млн на закупівлі озброєнь для ЗСУ

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора у взаємодії з Міністром оборони викрили ще одну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю озброєнь для України.

Йдеться про розкрадання понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства.

Навесні 2022 року вони уклали контракт на поставку 1125 гвинтівок для потреб фронту.

Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контрактом.

Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Більше того, він не уклав з підрядником додаткову угоду на зменшення вартості озброєння у зв’язку з відсутністю всіх комплектуючих.

У подальшому, як встановило розслідування, ексчиновник та його спільник – гендиректор компанії-постачальника, вивели у тінь усю «зекономлену» суму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває експертиза на відповідність поставлених гвинтівок тактико-технічним характеристикам. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України